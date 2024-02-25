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Собянин: московский парк электробусов будет насчитывать 5300 машин к 2030 году

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Московский парк электробусов будет насчитывать 5300 машин к 2030 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: московский парк электробусов будет насчитывать 5300 машин к 2030 году

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит ещё 3800 инновационных машин, только до конца этого года — 800», — заявил мэр.

В электробусах последних поставок есть электроотопитель и адаптивное освещение. Машины способны проехать без подзарядки 80 км вместо 40—50.

Как отметил Собянин, все электробусы отечественного производства. Производители отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.

В настоящее время на столичных маршрутах курсирует около 1500 электробусов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в этом году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024», а на МЦД — новый поезд «Иволга 4.0».

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