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Собянин рассказал об обновлении подвижного состава столичного метро и МЦД

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024», а на МЦД — новый поезд «Иволга 4.0».
Собянин рассказал об обновлении подвижного состава столичного метро и МЦД
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

По его словам, в 2026—2030 годы в столице планируют разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления.

«Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро», — отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

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