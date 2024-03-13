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Петербургский суд отказался расторгнуть брак двух женщин

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Суд Санкт-Петербурга отказался рассмотреть заявление о разводе двух женщин, зарегистрировавших брак на территории Евросоюза. Об этом рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Петербургский суд отказался расторгнуть брак двух женщин
  • РИА Новости

Екатерина и Елизавета поженились в 2017 году в Копенгагене, однако через несколько лет отношения закончились.

«Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», — сообщила Лебедева.

Отмечается, что суд не принял заявление россиянок, поскольку закон предполагает, что браком считается союз между мужчиной и женщиной. Также законодательство другой страны противоречит основам правопорядка России.

Ранее NBC со ссылкой на данные Public Religion Research Institute (PRRI) сообщило, что около трети зумеров в США относят себя к представителям ЛГБТ*-сообщества.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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