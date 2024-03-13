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Омбудсмен Ярославская рассказала о работе с трудными подростками

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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о работе с трудными подростками.
Омбудсмен Ярославская рассказала о работе с трудными подростками
  • Gettyimages.ru

«По статистике, никаких всплесков уже очень давно нет, более того, тенденция к снижению. Если ребёнок перешёл в неположенном месте улицу, если он распил пиво или раскурил сигарету — это формальный признак, чтобы встать на учёт в ПДН. Это никак не говорит о том, что ребёнок трудный, это говорит о том, что у ребёнка не всё хорошо в образовательном праве», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно развивать систему подростковых клубов, делать взрослую систему открытой и гостеприимной для подростков, чтобы они понимали, куда им идти.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала подробности о проекте «Наставничество».

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