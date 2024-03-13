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В УрФО провели газ к 98,9 тысячи участков за три года

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В регионах Уральского федерального округа провели газ к 98,9 тыс. участков за последние три года в рамках социальной газификации.
В УрФО провели газ к 98,9 тысячи участков за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«В марте 2024 года по поручению главы государства правительством России 57 регионам страны направлены дополнительные субсидии на поддержку льготных категорий граждан, которые участвуют в программе социальной газификации», — заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Он отметил, что субсидия поможет льготникам ускорить процесс установки и приобретения оборудования.

Ранее сообщалось, что Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников.

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