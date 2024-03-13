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Юрист Гусятников: согласовать перепланировку станет проще

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Старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников прокомментировал новый порядок оформления перепланировок.
Юрист Гусятников: согласовать перепланировку станет проще
  • Gettyimages.ru

«Согласовать перепланировку теперь станет проще, потому что в законе появились вполне чёткие сроки. Раньше их не было — и процесс мог затянуться на несколько месяцев. Теперь приёмочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, согласования потребуют и такие незначительные изменения, как расширение дверного проёма, чтобы установить двустворчатую дверь, демонтаж встроенных шкафов или выделение в комнате гардеробной.

«Штраф для физических лиц за незаконную перепланировку составит от 2 до 2,5 тыс. рублей, для юридических — от 40 до 50 тыс. рублей», — добавил эксперт.

Ранее руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.

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