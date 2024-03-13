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Специалист Подпалый прокомментировал новый порядок оформления перепланировок

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Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый высказался о новом порядке оформления перепланировок.
Специалист Подпалый прокомментировал новый порядок оформления перепланировок
  • Gettyimages.ru

«Рано или поздно у многих собственников жилья в многоквартирных домах возникает задача по перепланировке своего жилища, например из совместного санузла сделать раздельный, расширить кухню за счёт прилегающего коридора, а то и вовсе объединить соседние квартиры в единую большую. А у собственников нежилых помещений возникает потребность перевода их в жилые», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, теперь будут уточнены регламенты и определён момент завершения этих процессов.

Как отметил Подпалый, законодатели дали чёткое определение того, в какой момент процедура перевода считается оконченной, — только после внесения данных о переводе помещения в сведения ЕГРН.

Ранее руководитель «Контур. Недвижимости», юрист Константин Ташлыков рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу поправки в закон, уточняющие понятие и порядок проведения перепланировки.

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