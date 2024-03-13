RT: планировавшему теракты в Брянской области краснодарцу обещали 180 тысяч рублей

Уроженцу Краснодарского края, планировавшему теракты на объектах энергетической инфраструктуры Брянской области, пообещали 180 тыс. рублей и европейское гражданство. Об этом RT рассказали его родственники.

В окружении задержанного 12 марта в Калужской области 21-летнего молодого человека сообщили, что перед отъездом в начале марта он долго переписывался с кем-то по телефону. Затем он заявил, что уехал в Ростов, откуда планировал перебраться в Белгород — якобы для работы на бетонном заводе.

Оказавшись в Брянске, задержанный оставил две сумки с самодельными взрывными устройствами у энергообъектов, однако таймер устанавливать не стал — испугался. Под влиянием угроз со стороны «заказчика» отправился за новой взрывчаткой, однако попал в руки к правоохранителям.

Ранее стало известно о задержании в Калужской области студента, который планировал совершить теракт в здании суда.