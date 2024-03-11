В Калужской области арестовали студента, планировавшего теракт в суде

В Калужской области арестовали студента, который планировал теракт в суде.

Об этом информирует пресс-служба судов Калужской области.

Студента арестовали до 9 мая 2024 года.

Согласно материалам следствия, 19-летний молодой человек подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства для совершения теракта в Калужском районном суде.

В начале февраля суд приговорил 17-летнего студента колледжа Андрея Смагина, обвиняемого в подготовке теракта на одном из социальных объектов Тамбова, к восьми годам колонии.