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В Калужской области арестовали студента, планировавшего теракт в суде

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В Калужской области арестовали студента, который планировал теракт в суде.
В Калужской области арестовали студента, планировавшего теракт в суде
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба судов Калужской области. 

Студента арестовали до 9 мая 2024 года.

Согласно материалам следствия, 19-летний молодой человек подозревается в изготовлении самодельного взрывного устройства для совершения теракта в Калужском районном суде.

В начале февраля суд приговорил 17-летнего студента колледжа Андрея Смагина, обвиняемого в подготовке теракта на одном из социальных объектов Тамбова, к восьми годам колонии. 

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