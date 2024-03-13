Ученики из Москвы помогли в исследованиях документов известных писателей и поэтов
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Об этом сообщает НСН.
«Ученики изучили документы Константина Паустовского, Леонида Андреева, Фёдора Тютчева, Константина Бальмонта, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Якова Полонского и других известных писателей и поэтов», — сказала Ракова.
В рамках четвёртого потока проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» учащиеся изучили около тысячи документов учёных и деятелей искусств.
Специалисты Главархива Москвы отметили, что будут использовать тезисы из докладов учащихся для включения ряда документов в реестр уникальных.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей модернизации более 200 мастерских и лабораторий в колледжах столицы.