Росгвардия уничтожила 30 боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

Группировка противника численностью более 300 боевиков в ночь на 12 марта предприняла попытку прорваться в Белгородскую область. Огнём артиллерии Росгвардии были уничтожены 30 националистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

В сообщении отмечается, что артиллеристы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России и пограничным управлением ФСБ также уничтожили два миномётных расчёта противника. «Также показали высокую эффективность современные средства противодействия БПЛА, находящиеся на вооружении войск Национальной гвардии Российской Федерации», — добавили в пресс-службе. Ранее ФСБ сообщила о пресечении теракта с участием завербованного СБУ гражданина Республики Беларусь.