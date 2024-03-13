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Росгвардия уничтожила 30 боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

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Группировка противника численностью более 300 боевиков в ночь на 12 марта предприняла попытку прорваться в Белгородскую область. Огнём артиллерии Росгвардии были уничтожены 30 националистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардия уничтожила 30 боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что артиллеристы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России и пограничным управлением ФСБ также уничтожили два миномётных расчёта противника.

«Также показали высокую эффективность современные средства противодействия БПЛА, находящиеся на вооружении войск Национальной гвардии Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении теракта с участием завербованного СБУ гражданина Республики Беларусь.

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