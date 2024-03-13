Росгвардия уничтожила 30 боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что артиллеристы Росгвардии совместно с военнослужащими ВС России и пограничным управлением ФСБ также уничтожили два миномётных расчёта противника.
«Также показали высокую эффективность современные средства противодействия БПЛА, находящиеся на вооружении войск Национальной гвардии Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении теракта с участием завербованного СБУ гражданина Республики Беларусь.