Мишустин потребовал исключить рост цен по гособоронзаказу
В ходе встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным глава российского правительства призвал более чётко работать с гособоронзаказом.
«У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок — когда мы планируем большие, значительные государственные средства, — цена растёт вместе с увеличением закупок», — цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями «Алмаз-Антея».