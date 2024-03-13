Мишустин потребовал исключить рост цен по гособоронзаказу

Ситуаций, при которых цены на государственный оборонный заказ растут вместе с увеличением объёма закупок, в России быть не должно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным глава российского правительства призвал более чётко работать с гособоронзаказом. «У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок — когда мы планируем большие, значительные государственные средства, — цена растёт вместе с увеличением закупок», — цитирует Мишустина ТАСС. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями «Алмаз-Антея».