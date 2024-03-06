Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями «Алмаз-Антея»
- РИА Новости
Видео с проверкой опубликовало Министерство обороны России.
По данным Минобороны, «Алмаз-Антей» создал новые средства борьбы с БПЛА, которые сейчас находятся на заводских испытаниях.
Также Шойгу осмотрел новый мобильный пункт наведения на воздушные цели и контрбатарейные радиолокационные средства (РЛС).
Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны.