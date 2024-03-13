Московский завод поставил 680 километров кабельной продукции для МЦД
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Нашему предприятию доверяют важнейшие инфраструктурные объекты по всей стране. Например, безгалогенные и огнестойкие кабели использовали при строительстве нового терминала аэропорта Толмачёво», — сказал гендиректор компании Павел Моряков.
В 2022 году изделия завода включили в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России.
Ранее сообщалось, что инженеры московского предприятия создали отечественные лазерные станки для высокоточной обработки деталей двигателей, сложноконтурной резки и сварки.