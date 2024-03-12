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Производитель из Москвы разработал высокоточный лазерный станок

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Инженеры московского предприятия создали отечественные лазерные станки для высокоточной обработки деталей двигателей, сложноконтурной резки и сварки.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что разработало такие станки столичное предприятие «Лазеры и аппаратура». А предприятием, которое первым в России установило такой станок, стал завод газотурбинных двигателей в Ярославской области.

Такие устройства востребованы в двигателестроении, в частности при производстве авиадвигателей.

«Компания может выпускать до 15 установок в год», — уточнил глава ведомства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

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