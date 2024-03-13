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Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб.
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

Он отметил, что работает в интересах России и российского народа.

«Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества.

Также российский лидер анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.

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