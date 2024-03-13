Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.
Он отметил, что работает в интересах России и российского народа.
«Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества.
Также российский лидер анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.