Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества
- РИА Новости
- © Сергей Савостьянов
Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопрос о том, что его «подпитывает».
«Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное — соответствовать запросам общества», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент чувство внутренней связи со страной и ощущение своей значимости при решении ключевых задач привело к тому, что на поверхность вышла сила «русского и других народов России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.