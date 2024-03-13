RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил о необходимости соответствовать запросам общества.
Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества
  • РИА Новости
  • © Сергей Савостьянов

Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопрос о том, что его «подпитывает».

«Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное — соответствовать запросам общества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент чувство внутренней связи со страной и ощущение своей значимости при решении ключевых задач привело к тому, что на поверхность вышла сила «русского и других народов России».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить