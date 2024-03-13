Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил о необходимости соответствовать запросам общества.

Об этом российский лидер заявил, отвечая на вопрос о том, что его «подпитывает».

«Дело не в том, что кто-то подпитывается. Дело в том, что я вижу запрос общества. Вот это самое главное — соответствовать запросам общества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент чувство внутренней связи со страной и ощущение своей значимости при решении ключевых задач привело к тому, что на поверхность вышла сила «русского и других народов России».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.