Фонд развития венчурного инвестирования Москвы получит грант
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Созданный в 2005 году фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям, предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов, а также выделяет гранты победителям и призёрам акселерационных программ.
С 2012-го было заключено свыше 150 сделок, поддержку получили более 100 инновационных компаний.
Ранее Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».