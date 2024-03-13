Фонд развития венчурного инвестирования Москвы получит грант

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил столичному Фонду развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) грант в размере 2 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

Созданный в 2005 году фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям, предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов, а также выделяет гранты победителям и призёрам акселерационных программ.

С 2012-го было заключено свыше 150 сделок, поддержку получили более 100 инновационных компаний.

Ранее Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».