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Фонд развития венчурного инвестирования Москвы получит грант

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Мэр Москвы Сергей Собянин выделил столичному Фонду развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) грант в размере 2 млрд рублей.
Фонд развития венчурного инвестирования Москвы получит грант
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Созданный в 2005 году фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям, предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов, а также выделяет гранты победителям и призёрам акселерационных программ.

С 2012-го было заключено свыше 150 сделок, поддержку получили более 100 инновационных компаний.

Ранее Сергей Собянин рассказал об инвестиционной деятельности особой экономической зоны «Технополис Москва».

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