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Путин о западных элитах: они должны понять, что бал вампиров заканчивается

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Российский президент Владимир Путин, говоря о западных элитах, отметил, что им необходимо осознать, что «бал вампиров» заканчивается.
Путин о западных элитах: они должны понять, что бал вампиров заканчивается
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, так называемый золотой миллиард на протяжении веков практически паразитировал на других народах.

Путин отметил, что в элитах Запада очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия может разобраться с Западом быстрее, чем Запад с Россией.

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