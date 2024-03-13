В Тюменской области завели дело по факту гибели людей при пожаре на пилораме
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сказали в управлении.
Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов.