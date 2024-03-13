RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области завели дело по факту гибели людей при пожаре на пилораме

Короткая ссылка
СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара на пилораме.
В Тюменской области завели дело по факту гибели людей при пожаре на пилораме
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сказали в управлении.

Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить