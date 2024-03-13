В Тюменской области завели дело по факту гибели людей при пожаре на пилораме

СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели трёх человек в результате пожара на пилораме.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ЧП произошло в бытовом строении, расположенном на территории пилорамы в Нижнетавдинском районе в деревне Красный Яр», — сказали в управлении.

Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов.