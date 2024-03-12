Суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов

В Омской области суд вынес приговор мэру города Называевск Виктору Лупиносу и бывшему начальнику Называевского района электрических сетей Евгению Шаламову по делу о лесных пожарах в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Лупиноса обвиняют в том, что он не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности в Называевске, а Шаламов не обеспечил надёжность работы и техническое обслуживание электрических сетей.

Отмечается, что 6 мая 2022 года на трансформаторе произошло короткое замыкание, произошёл пожар, в результате которого сгорели 97 частных и многоквартирных жилых домов.

Лупиноса приговорили к штрафу в размере 80 тыс. рублей, Шаламова — к штрафу в 60 тыс. рублей.

В мае 2022 года сообщалось, что в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.