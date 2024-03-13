Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.
Президент отметил, что будущее страны за детьми, поэтому он уже говорил о программах в сфере материнства и детства. По его словам, всё это «только на базе экономики делается».
«Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее», — сказал глава государства.
Путин обратил внимание на развитие сельского хозяйства в России. По его словам, там также активно используются современные технологии, они будут использоваться и дальше.
«Ну и разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Всё это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено», — подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества.
Также российский лидер анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.