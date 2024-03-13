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Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что надеется, что в будущем Россия будет иметь технологичную экономику, которая будет основана на научных и технологических достижениях в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также будет самодостаточной в сфере безопасности и обороны.
Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию будущего
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

Президент отметил, что будущее страны за детьми, поэтому он уже говорил о программах в сфере материнства и детства. По его словам, всё это «только на базе экономики делается».

«Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на развитие сельского хозяйства в России. По его словам, там также активно используются современные технологии, они будут использоваться и дальше.

«Ну и разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Всё это вместе мы должны будем многократно приумножить, и будущее будет обеспечено», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил о необходимости соответствовать запросам общества.

Также российский лидер анонсировал появление российских войск и систем поражения вдоль границы с Финляндией после вступления страны в НАТО.

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