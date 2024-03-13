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Путин признался, что был не готов возглавить страну по предложению Ельцина

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву признался, что не был готов к предложению уходящего главы государства Бориса Ельцина занять его пост.
Путин признался, что был не готов возглавить страну по предложению Ельцина
  • РИА Новости
  • © Владимир Родионов

По словам Путина, это было сродни «янкам при дворе короля Артура» или чего-то в этом роде. Он ответил, что не готов был возглавить страну.

«И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач — он был просто огромный... Поэтому я сказал искренне... И если бы вернуться, повторил бы то же самое», — цитирует его РИА Новости.

Президент добавил, что решающей стала беседа с Ельциным. Он назвал Путина опытным человеком и добавил несколько добрых слов.

«Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год», — добавил Путин.

Президент России в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил о необходимости соответствовать запросам общества.

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