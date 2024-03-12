Детские сады в Белгороде будут работать в режиме дежурных групп

Детские сады в Белгороде и восьми районах и округах будут работать в режиме дежурных групп.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В среду, четверг и пятницу, на три дня, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, а также городе Белгороде в школах и колледжах мы объявляем дни самоподготовки», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в Курске школьников переводят на дистанционное обучение.