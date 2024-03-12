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В Курске школьников переводят на дистанционное обучение

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В Курске школьников переводят на дистанционное обучение.
В Курске школьников переводят на дистанционное обучение
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом заявил мэр города Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение», — написал он.

По его словам, школьники будут учиться в удалённом формате с 13 по 15 марта.

В детских садах будут работать дежурные группы.

В начале февраля в Ульяновской области 26 классов из 21 школы отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.

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