В Курске школьников переводят на дистанционное обучение.

Об этом заявил мэр города Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение», — написал он.

По его словам, школьники будут учиться в удалённом формате с 13 по 15 марта.

В детских садах будут работать дежурные группы.

В начале февраля в Ульяновской области 26 классов из 21 школы отправили на карантин в связи с высокой заболеваемостью учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.