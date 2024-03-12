Путин похвалил РФПИ за успешную инвестиционную работу
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«РФПИ очень многое делает. И, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьёзные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — сказал глава государства, общаясь с сотрудником фонда.
Вопреки сложностям, у РФПИ всё получается, в значительной степени это происходит благодаря «профессионалам самого высокого ранга», отметил Путин, слова которого приводит ТАСС.
«Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которые инвестирует РФПИ. В российские проекты. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — добавил президент.
В декабре глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что дополнительные инвестиции в размере 1 трлн рублей будут привлечены Российским фондом прямых инвестиций из Саудовской Аравии.