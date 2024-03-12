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Путин похвалил РФПИ за успешную инвестиционную работу

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с успехом справляется с поиском перспективных компаний внутри страны и с привлечением средств из-за рубежа, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
Путин похвалил РФПИ за успешную инвестиционную работу
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«РФПИ очень многое делает. И, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьёзные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — сказал глава государства, общаясь с сотрудником фонда.

Вопреки сложностям, у РФПИ всё получается, в значительной степени это происходит благодаря «профессионалам самого высокого ранга», отметил Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которые инвестирует РФПИ. В российские проекты. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — добавил президент.

В декабре глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что дополнительные инвестиции в размере 1 трлн рублей будут привлечены Российским фондом прямых инвестиций из Саудовской Аравии.

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