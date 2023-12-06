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Глава РФПИ Дмитриев заявил о привлечении ещё 1 трлн рублей из Саудовской Аравии

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Дополнительные инвестиции в размере 1 трлн рублей будут привлечены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) из Саудовской Аравии. Как сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, это произойдёт в ближайшие два года.
Глава РФПИ Дмитриев заявил о привлечении ещё 1 трлн рублей из Саудовской Аравии
  • РИА Новости

По словам Дмитриева, РФПИ уже привлёк из Саудовской Аравии инвестиции на 40 важных проектов. Глава фонда уточнил, что 12 из них были построены с нуля. В качестве примеров он привёл технопарк «Ростех-Сити» и северный дублёр Кутузовского проекта в Москве.

«Мы с партнёрами планируем увеличить наши инвестиции с Саудовской Аравией ещё на триллион рублей от них в ближайшие два года», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Ранее стало известно о планах РФПИ и ИТМО создать международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта.

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