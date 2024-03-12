RT в Telegram
Подпишись

Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону и подорвался на мине

Короткая ссылка
Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону в окрестностях посёлка Уборки и подорвался на мине, он погиб, сообщил губернатор Александр Богомаз. В этой зоне были предупреждающие знаки с указанием минной опасности, подчеркнул глава области.
Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону и подорвался на мине
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах запрещённые территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности!» — написал Богомаз в Telegram.

7 марта мужчина пострадал в городе Голая Пристань Херсонской области, подорвавшись на мине «Лепесток». За день до этого в ЛНР пять мирных жителей погибли в результате подрыва автобуса на мине в городе Кировске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить