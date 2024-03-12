Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону и подорвался на мине

Житель Брянской области вошёл в запрещённую зону в окрестностях посёлка Уборки и подорвался на мине, он погиб, сообщил губернатор Александр Богомаз. В этой зоне были предупреждающие знаки с указанием минной опасности, подчеркнул глава области.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах запрещённые территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности!» — написал Богомаз в Telegram.

7 марта мужчина пострадал в городе Голая Пристань Херсонской области, подорвавшись на мине «Лепесток». За день до этого в ЛНР пять мирных жителей погибли в результате подрыва автобуса на мине в городе Кировске.