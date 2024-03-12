В Подмосковье привлекли 1,6 трлн рублей инвестиций в 2023 году
Об этом сообщает телеканал «360».
«По сравнению с данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 млрд рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — сказала Зиновьева.
Она также отметила, что в области внедрены пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта.
Кроме того, профильные специалисты правительства сопровождают крупные и приоритетные проекты.
Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по производству молока реализовали в Новоторъяльском районе Марий Эл.