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В Подмосковье привлекли 1,6 трлн рублей инвестиций в 2023 году

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В экономику Московской области в 2023 году привлекли 1,59 трлн рублей, заявила заместитель председателя регионального правительства Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По сравнению с данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 млрд рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — сказала Зиновьева.

Она также отметила, что в области внедрены пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта.

Кроме того, профильные специалисты правительства сопровождают крупные и приоритетные проекты.

Ранее сообщалось, что инвестиционный проект по производству молока реализовали в Новоторъяльском районе Марий Эл.

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