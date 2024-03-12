В Марий Эл рассказали о реализации инвестпроекта по производству молока

Инвестиционный проект по производству молока реализовали в Новоторъяльском районе Марий Эл.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Объём инвестиций в колхоз «Первое мая» составил 291 млн рублей.

В рамках проекта построен животноводческий комплекс со встроенным доильно-молочным блоком.

Проектная выходная мощность в 2024 году составит 22,6 тыс. т молока.

Колхоз «Первое мая» занимает второе место в республике по производству молока и включён в перечень системообразующих организаций региона.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году направят более 460 млн рублей, из них 432 млн выделят из федерального бюджета.