RT в Telegram
Подпишись

В Марий Эл рассказали о реализации инвестпроекта по производству молока

Короткая ссылка
Инвестиционный проект по производству молока реализовали в Новоторъяльском районе Марий Эл.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Объём инвестиций в колхоз «Первое мая» составил 291 млн рублей.

В рамках проекта построен животноводческий комплекс со встроенным доильно-молочным блоком.

Проектная выходная мощность в 2024 году составит 22,6 тыс. т молока.

Колхоз «Первое мая» занимает второе место в республике по производству молока и включён в перечень системообразующих организаций региона.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году направят более 460 млн рублей, из них 432 млн выделят из федерального бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить