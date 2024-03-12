Услугами тюменского аэропорта воспользовались 175 тысяч пассажиров в феврале
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт аэропорта.
«Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров», — указано на сайте.
Там также отметили, что внутренними воздушными линиями воспользовались 165,8 тыс. пассажиров, международными — 9,2 тыс. пассажиров.
Наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на Ямале вырос на 13% за год.