RT в Telegram
Подпишись

Услугами тюменского аэропорта воспользовались 175 тысяч пассажиров в феврале

Короткая ссылка
В тюменском аэропорту Рощино заявили о росте пассажиропотока в феврале 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт аэропорта.

«Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров», — указано на сайте.

Там также отметили, что внутренними воздушными линиями воспользовались 165,8 тыс. пассажиров, международными — 9,2 тыс. пассажиров.

Наиболее популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на Ямале вырос на 13% за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить