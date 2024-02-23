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Пассажиропоток на Ямале вырос на 13% за год

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году пользовались общественным транспортом чаще, чем в 2022-м.
Пассажиропоток на Ямале вырос на 13% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Smyshliaev

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тюменьстат.

«В ЯНАО в январе — декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — говорится в сообщении.

Это соответствует 136,1 млн пассажиро-километров.

Наибольшей популярностью пользовался аэропорт Нового Уренгоя. Далее следуют аэропорты Салехарда и Ноябрьска.

Ранее международный аэропорт Волгограда принял в январе этого года на 19% пассажиров больше, чем в январе 2023 года.

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