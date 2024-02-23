Пассажиропоток на Ямале вырос на 13% за год
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тюменьстат.
«В ЯНАО в январе — декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — говорится в сообщении.
Это соответствует 136,1 млн пассажиро-километров.
Наибольшей популярностью пользовался аэропорт Нового Уренгоя. Далее следуют аэропорты Салехарда и Ноябрьска.
Ранее международный аэропорт Волгограда принял в январе этого года на 19% пассажиров больше, чем в январе 2023 года.