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Пассажиропоток аэропорта Волгограда вырос на 19% по итогам января

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Международный аэропорт Волгограда принял в январе этого года на 19% пассажиров больше, чем в январе 2023 года
Пассажиропоток аэропорта Волгограда вырос на 19% по итогам января
  • Gettyimages.ru
  • © blanscape

Всего аэропорт обслужил в январе 128,7 тыс. пассажиров, сообщает сайт novostivolgograda.ru.

Большая часть, порядка 117,7 тыс. человек, пришлась на рейсы внутри страны.

На международных рейсах пассажиропоток составил 11 тыс. Это в 3,7 раза больше, чем за два месяца (январь—февраль) 2023 года, когда за рубеж вылетели 2,9 тыс. пассажиров.

Кроме того, в текущем году выросло количество направлений, которые обслуживает аэропорт, — с 13 до 15.

Ранее RIA56 со ссылкой на слова губернатора Дениса Паслера сообщало, что в Оренбургской области запустят девять субсидируемых авиамаршрутов в 2024 году.

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