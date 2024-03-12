Новое медучреждение построят в тюменском Ишиме

В Ишиме Тюменской области к 2026 году возведут новую поликлинику областной больницы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Александра Моора.

«Разные отделения медицинского учреждения сейчас разбросаны по нескольким адресам. По итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы», — сказал Моор.

Он также отметил, что в ближайшее время начнётся подготовка строительной площадки к заливке фундамента.

В медучреждении разместят поликлиники №1 и №3, женскую консультацию, терапевтическое отделение и стоматологическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Кургане откроют хирургический корпус онкологического диспансера.