Регионы УрФО восстановят 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР

Регионы Уральского федерального округа восстановят более 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР в 2024—2025 годах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«На ближайшие два года запланированы хорошие объёмы работ в подшефных территориях. Это дороги, жилые дома, места для отдыха, спортивные объекты и площадки», — заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, уральские регионы прикладывают много сил для восстановления мирной жизни в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.