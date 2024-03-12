В ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 15 февраля вводят ограничения на зимних автомобильных дорогах и переправах из-за ожидающегося повышения температуры воздуха до плюсовых значений.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Управления автодорог Югры.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в округе ожидается до +5 °С. В сообщении отмечается, что проезды будут закрыты «до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10 °С на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Октябрьском районе».

Временное ограничение распространяется на транспортные средства массой более 10 т за исключением рейсовых автобусов и автомобилей оперативных служб.

Ранее в Удмуртии изменили прогноз по срокам прохождения пика паводка. Предполагалось, что он придётся на середину апреля, но теперь ожидается в конце марта.