В Удмуртии изменили прогноз по датам прохождения пика паводка

В Удмуртии изменили прогноз по срокам прохождения пика паводка. Предполагалось, что он придётся на середину апреля, но теперь ожидается в конце марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия». «Наша задача — проверить готовность всех сил и средств, понять, какое количество населённых пунктов попадает в потенциальную зону подтопления», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов. По его словам, в этом году высота снежного покрова оказалась выше средних многолетних значений, а запас влаги на 130% больше, чем за последние десять лет. Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в регионе противопаводковые мероприятия.