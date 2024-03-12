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В Удмуртии изменили прогноз по датам прохождения пика паводка

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В Удмуртии изменили прогноз по срокам прохождения пика паводка. Предполагалось, что он придётся на середину апреля, но теперь ожидается в конце марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Наша задача — проверить готовность всех сил и средств, понять, какое количество населённых пунктов попадает в потенциальную зону подтопления», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

По его словам, в этом году высота снежного покрова оказалась выше средних многолетних значений, а запас влаги на 130% больше, чем за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в регионе противопаводковые мероприятия.

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