Минниханов поручил провести в Татарстане противопаводковые мероприятия
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Весна будет особая. Здесь огромный объём снежного покрова. Это всё создаёт угрозу подтопления. <…> Мы должны быстро в случае чего реагировать на те или иные ситуации», — сказал Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.
Он также поручил обеспечить готовность техники и людских резервов для предупреждения и ликвидации последствий паводков.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.