Минниханов поручил провести в Татарстане противопаводковые мероприятия

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в регионе противопаводковые мероприятия.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Весна будет особая. Здесь огромный объём снежного покрова. Это всё создаёт угрозу подтопления. <…> Мы должны быстро в случае чего реагировать на те или иные ситуации», — сказал Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Он также поручил обеспечить готовность техники и людских резервов для предупреждения и ликвидации последствий паводков.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.