RT в Telegram
Подпишись

Минниханов поручил провести в Татарстане противопаводковые мероприятия

Короткая ссылка
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в регионе противопаводковые мероприятия.
Минниханов поручил провести в Татарстане противопаводковые мероприятия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Весна будет особая. Здесь огромный объём снежного покрова. Это всё создаёт угрозу подтопления. <…> Мы должны быстро в случае чего реагировать на те или иные ситуации», — сказал Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

Он также поручил обеспечить готовность техники и людских резервов для предупреждения и ликвидации последствий паводков.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить