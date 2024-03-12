В Лефортове построят семь домов по программе реновации

В столичном районе Лефортово строят и проектируют семь домов по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

В проектировании находятся шесть объектов жилой площадью 94 тыс. кв. м, ещё один дом находится в стадии строительства.

Первые этажи домов будут нежилыми, там разместят лифтовые холлы, вестибюли, почтовые ящики. Также планируется открыть магазины, спортклубы, кафе, кружки и секции для детей.

С начала программы реновации в Лефортово ввели три дома. Всего новые квартиры в районе получат жители 40 старых домов.

Ранее сообщалось, что квартиры по реновации получили около 8 тыс. жителей СЗАО.