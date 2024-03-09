Квартиры по реновации получили около 8000 жителей СЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что квартиры по реновации получили около 8000 жителей Северо-Западного административного округа (СЗАО).

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В программу реновации в СЗАО включён 431 дом. К строительству подобрано уже 40 стартовых площадок.

В настоящее время на северо-западе столицы строят 18 домов, проектируют — ещё 10, начали заселять — 16.

В новых кварталах развивают социальную инфраструктуру. Например, в районе Куркино завершают строить образовательную организацию на 550 мест, в Митино — детского сада на 150 мест.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч жителей ЮВАО Москвы получили квартиры по реновации за зиму.