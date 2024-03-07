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Более двух тысяч жителей ЮВАО Москвы получили квартиры по реновации за зиму

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Этой зимой более 2,1 тыс. москвичей получили новое жильё по реновации в 34 новостройках Юго-Восточного административного округа (ЮВАО).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Так, в декабре прошлого года документы на новое жильё оформили около 1,1 тыс. жителей ЮВАО, ещё около 600 москвичей — в январе 2024-го и около 500 человек — в феврале», — уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше всего договоров оформили в районах Кузьминки — 862, Лефортово и Люблино — 380 и 345 соответственно.

С начала реализации программы реновации квартиры в ЮВАО получили 26,2 тыс. жителей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с момента старта программы реновации новые квартиры получили 130 тыс. жителей столицы.

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