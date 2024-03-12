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В Челябинской области 350 млн рублей направили на закупку семян

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В Минсельхозе Челябинской области заявили о выделении 350 млн рублей на закупку семян зерновых, картофеля и зернобобовых культур.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Для агропредприятий начинается самая ответственная пора подготовки к посевной кампании. Чтобы успешно её провести, ещё в 2023 году губернатор Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку семян», — рассказал глава министерства Алексей Кобылин.

Направленные средства позволят поддержать местных сельхозпроизводителей.

Субсидии распределят среди получателей до конца марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье аграриев просубсидируют на 5,6 млрд рублей в 2024 году.

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