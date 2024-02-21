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На Ставрополье аграриев просубсидируют на 5,6 млрд рублей в 2024 году

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Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков на брифинге в региональном правительстве заявил, что в 2024 году на поддержку аграриев региона из краевого бюджета направят порядка 5,6 млрд рублей.
На Ставрополье аграриев просубсидируют на 5,6 млрд рублей в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА «Победа26».

Поддержку представителям отрасли оказывают по 40 направлениям, отметил министр.

По его словам, до 500 млн рублей субсидий и грантов сельхозтоваропроизводителям выплатят до 1 апреля.

Кроме того, в регионе идёт приём реестра по льготным кредитам для аграриев, добавил Измалков.

Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.

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