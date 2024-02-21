На Ставрополье аграриев просубсидируют на 5,6 млрд рублей в 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует ИА «Победа26».
Поддержку представителям отрасли оказывают по 40 направлениям, отметил министр.
По его словам, до 500 млн рублей субсидий и грантов сельхозтоваропроизводителям выплатят до 1 апреля.
Кроме того, в регионе идёт приём реестра по льготным кредитам для аграриев, добавил Измалков.
Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.