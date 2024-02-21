На Ставрополье аграриев просубсидируют на 5,6 млрд рублей в 2024 году

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков на брифинге в региональном правительстве заявил, что в 2024 году на поддержку аграриев региона из краевого бюджета направят порядка 5,6 млрд рублей.

Об этом информирует ИА «Победа26».

Поддержку представителям отрасли оказывают по 40 направлениям, отметил министр.

По его словам, до 500 млн рублей субсидий и грантов сельхозтоваропроизводителям выплатят до 1 апреля.

Кроме того, в регионе идёт приём реестра по льготным кредитам для аграриев, добавил Измалков.

Ранее сообщалось, что делегация из Тюменской области в ходе визита в Белоруссию договорилась о поставке в регион партии из 120 новых тракторов белорусского производства.