В Нижнем Тагиле установили личности ряда подростков — участников массовой драки

В Нижнем Тагиле установили личности нескольких подростков, участвовавших в массовой драке 9 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

«Представители отдела полиции №18 МУ МВД «Нижнетагильское», выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей — участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учёте в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — заявил Горелых.

Причины конфликта устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае организовали проверку после конфликта между учащимися колледжа.