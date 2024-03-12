В Нижнем Тагиле установили личности ряда подростков — участников массовой драки
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
«Представители отдела полиции №18 МУ МВД «Нижнетагильское», выезжавшие на место происшествия, установили личности ряда молодых людей — участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся школ, один из которых состоит на учёте в ПДН за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медпомощь», — заявил Горелых.
Причины конфликта устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае организовали проверку после конфликта между учащимися колледжа.