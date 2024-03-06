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В Ставропольском крае проводят проверку после конфликта между учащимися колледжа

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В Ставропольском крае организовали проверку после конфликта между учащимися колледжа, заявили в региональном СУ СК России.
В Ставропольском крае проводят проверку после конфликта между учащимися колледжа
  • © СК РФ

Об этом сообщает newstracker.ru.

В интернете появилось видео, где несколько молодых людей издеваются над сверстником. Утверждается, что инцидент произошёл в Ипатове.

«У подростка отсутствуют телесные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента.

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