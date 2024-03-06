В Ставропольском крае проводят проверку после конфликта между учащимися колледжа
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Об этом сообщает newstracker.ru.
В интернете появилось видео, где несколько молодых людей издеваются над сверстником. Утверждается, что инцидент произошёл в Ипатове.
«У подростка отсутствуют телесные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах проверят колледж, в котором преподаватель пнула студента.