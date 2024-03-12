Жители Москвы с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

Систему онлайн-голосования в Москве адаптировали для жителей с нарушениями зрения.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Система электронного голосования адаптирована под работу скринридеров, которые помогут проголосовать избирателям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно», — отмечается в сообщении.

Скринридер — это программа, которая озвучивает отображённые на экране текст и элементы навигации. С её помощью можно сориентироваться в том, что изображено на дисплее, и прослушать текстовую информацию.

Во время голосования скринридер зачитает порядок проведения процедуры, а затем назовёт список кандидатов из электронного бюллетеня и обозначит активные кнопки.

Благодаря этой технологии жители с нарушениями зрения и моторики могли проголосовать на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года, а также на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года и на выборах мэра Москвы 2023 года.

Ранее сообщалось, что баллы «Миллион призов» можно будет обменять на билеты в зоопарк и музеи.