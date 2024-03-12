RT в Telegram
Подпишись

Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под повторный обстрел со стороны украинской армии.
Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru

В Telegram он рассказал, что частный жилой дом загорелся из-за прямого попадания снаряда, пожарные службы приступили к тушению возгорания. Кроме того, в административных корпусах на территории трёх промышленных предприятий выбиты окна, также повреждён легковой автомобиль.

По словам Гладкова, снаряды ВСУ попали в гаражный кооператив, в результате чего было посечено два легковых автомобиля.

«Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят», — добавил губернатор.

Ранее он рассказал, что три жителя Шебекино пострадали в результате удара ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить