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Жители Подмосковья более 300 тысяч раз с начала года получили рецепты онлайн

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Жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что получить соответствующий рецепт можно посредством телемедицинской консультации с врачом. Сервис освобождает пациента от необходимости идти в поликлинику.

«С начала запуска проекта оформлено уже более 1,5 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе свыше 300 тыс. — с начала этого года», — отметила первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.

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