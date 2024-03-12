Жители Подмосковья более 300 тысяч раз с начала года получили рецепты онлайн

Жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что получить соответствующий рецепт можно посредством телемедицинской консультации с врачом. Сервис освобождает пациента от необходимости идти в поликлинику.

«С начала запуска проекта оформлено уже более 1,5 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе свыше 300 тыс. — с начала этого года», — отметила первый зампредседателя правительства области Светлана Стригункова.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.