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В Челябинскую область приехали иностранные участники ВФМ-2024

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В Челябинскую область приехали иностранные участники Всемирного фестиваля молодёжи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Для гостей разработали тематический маршрут «Жить и работать в России».

«Челябинск стал частью тематических маршрутов для иностранцев. Ребят ожидают экскурсии по промышленным, технологическим и научно-образовательным центрам, а также по туристическим местам с достопримечательностями», — говорится в сообщении.

В состав команды вошли более 50 человек из 32 стран.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном округе анонсировали программу мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

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