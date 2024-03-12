В УрФО рассказали о региональной программе ВФМ-2024
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства в регионе.
«Сегодня в четырёх регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодёжи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве.
Участники смогут посетить смотровую площадку национального парка «Таганай», оперетту, цех Челябинского трубопрокатного завода, музей военной техники УГМК и другие места, связанные с местной промышленностью, культурой и традициями.
Они также узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг.
Ранее сообщалось, что делегация КНДР после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи планирует посетить Москву для укрепления связей.