В УрФО рассказали о региональной программе ВФМ-2024

В Уральском федеральном округе анонсировали программу мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства в регионе.

«Сегодня в четырёх регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодёжи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве.

Участники смогут посетить смотровую площадку национального парка «Таганай», оперетту, цех Челябинского трубопрокатного завода, музей военной техники УГМК и другие места, связанные с местной промышленностью, культурой и традициями.

Они также узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг.

Ранее сообщалось, что делегация КНДР после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи планирует посетить Москву для укрепления связей.